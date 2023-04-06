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Евгений Пригожин опроверг информацию об отступлении ВСУ из Артемовска

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что украинские военные не покидали Артемовск (украинское название города — Бахмут). Об этом пишет ТАСС.

Пригожин сообщил, что ВСУ организовали оборону в западной части города.

«Надо сказать четко, что противник никуда не уходит. У них организована оборона внутри города, сначала по железной дороге, затем в районе многоэтажек западного квартала города», — заявил Пригожин.

Основатель частной военной компании уверен, что российские солдаты «выдворят всех [бойцов ВСУ] до последнего». Однако после этого они займут оборону в районе города Часов Яр и на подступах к Артемовску.