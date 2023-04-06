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Александр Лукашенко призвал собрать все ядерное оружие «в одну кучу» и уничтожить

Александр Лукашенко призвал собрать все ядерное оружие «в одну кучу» и уничтожить. Такое заявление президент Белоруссии сделал в ответ на слова Макрона о недопустимости применения ядерного оружия.

Он отметил, что нужно выводить все ядерное оружие американцам из пяти или шести стран, где оно размещено.

«Я вообще в этом отношении радикал. Я считаю, что ядерное оружие надо в течение буквально некоторого времени свезти в одну кучу и уничтожить», — сказал политик.