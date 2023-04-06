А что в кино? «Прямой эфир», «Бюро магических услуг» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Российский триллер от режиссера «Игры на выживание» Карена Оганесяна под названием «Прямой эфир». По сюжету блогер-миллионник Егор (Павел Чернышев) отправляется на Кавказ для съемок тест-драйва автомобиля. В какой-то момент сотрудник автокомпании Александр (Кирилл Кяро), помогающий Егору, случайно наступает на боевую мину. На кону человеческая жизнь, но Егор решает хайпануть на этом и включает в соцсетях прямой эфир. В ролях — Кирилл Кяро, Павел Чернышев, Ирина Воронова, Ангелина Стречина и другие. Рейтинг ожидания на Кинопоиске — 89%.

Новинка кинопроката из Беларуси — фантастический триллер «Странный дом». Режиссер — Макс Максимов. После лечения жены (Ирина Кобзева) от психического расстройства пара переезжает в загородный дом, но каждое утро женщина просыпается и обнаруживает, что дом переместился в другое место. Муж (Владимир Яглыч) пытается ее успокоить, но ее «сумасшествие» обостряется, пока она не понимает истинные причины происходящего. В ролях — Владимир Яглыч, Ирина Кобзева, Станислав Бондаренко, Ирина Безряднова, Оксана Лесная и другие.

Фэнтези из Австралии — фильм «Бюро магических услуг» от режиссера Джеффри Уокера. Зрители узнают историю необычной фирмы, где распутывают самые странные происшествия и занимаются поисками магических артефактов. Главные герои, непримечательная парочка стажеров — исполнителей среднего звена, получают задание: найти артефакт — переносную магическую дверь, через которую можно попасть в любое место во вселенной. С этого момента они попадают в увлекательное приключение.

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