За сутки в Рязани уровень воды в Оке повысился на семь сантиметров

Управление МЧС по Рязанской области обновило информацию о весеннем половодье по состоянию на 15:00 5 апреля.

Уровень воды в Оке в черте Рязани поднялся на семь сантиметров и составил 587 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

В районе города Касимова уровень воды повысился на 12 сантиметров. Сейчас он составляет 544 сантиметра.

В районе села Старая Рязань вода поднялась на 20 сантиметров и достигла 607 сантиметров.

В черте рабочего поселка Кадом уровень воды в реке Мокша повысился на 4 сантиметра и составил 662 сантиметра.

В районе села Троица уровень воды в Ранове понизился на 4 сантиметра. Сейчас он составляет 587 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

У города Скопина уровень воды в реке Верда понизился на 13 сантиметров и составил 136 сантиметров.

Отметим, что за сутки спасатели зафиксировали в Кадомском районе подтопления семи приусадебных участков и одного участка дороги.

Водой отрезано шесть населенных пунктов: по два — на территории Старожиловского и Рязанского районов, по одному — в Шиловском и Ермишинском районах.