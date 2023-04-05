В Воронеже педофил напал на пятиклассника около гаражей

В Воронеже 2 апреля педофил напал на школьника возле гаражей, сообщают « Вести-Воронеж » со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел в Левобережном районе на улице Менделеева. В этот день пятиклассник во время прогулки зашел в заброшенное здание. Там к нему подошел незнакомый мужчина и попросил пройти с ним.

Неизвестный отвел ребенка к гаражам, снял штаны и совершил насильственные действия сексуального характера, ударив ребенка кулаком по голове.

Школьник вернулся домой и рассказал о случившемся маме, которая сразу написала заявление в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело.