В Саратовской области пятилетняя девочка умерла после операции

В Саратовской области пятилетняя девочка умерла после операции. Об этом сообщила « Readovka » со ссылкой на региональный СК.

Установлено следствием, что в марте 2023 года девочку доставили в одну из больниц Энгельса. Состояние ребенка резко ухудшилось после операции.

По словам матери ребенка, она предупреждала врачей о аллергии дочери почти «на все антибиотики». Девочке сделали пробу на лидокаин. Одни врачи утверждали, что аллергии у ребенка нет, другие говорили, что есть.

После пробы на руке девочки появилось покраснение. Однако врачи при операции использовали лидокаин. По словам матери, дочь не могла говорить, а рукой показывала, что у нее болит горло. В соцсетях женщина написала, что через 10 минут девочка стала «задыхаться, выгибаться и синеть».

Ребенка отправили в реанимацию в Саратовскую ОДКБ. Там девочка провела восемь дней, после чего умерла.

Мать обвинила врачей в убийстве ребенка.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Они выясняют обстоятельства трагедии.