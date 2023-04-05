В Саратовской области пятилетняя девочка умерла после операции. Об этом сообщила «
Установлено следствием, что в марте 2023 года девочку доставили в одну из больниц Энгельса. Состояние ребенка резко ухудшилось после операции.
По словам матери ребенка, она предупреждала врачей о аллергии дочери почти «на все антибиотики». Девочке сделали пробу на лидокаин. Одни врачи утверждали, что аллергии у ребенка нет, другие говорили, что есть.
После пробы на руке девочки появилось покраснение. Однако врачи при операции использовали лидокаин. По словам матери, дочь не могла говорить, а рукой показывала, что у нее болит горло. В соцсетях женщина написала, что через 10 минут девочка стала «задыхаться, выгибаться и синеть».
Ребенка отправили в реанимацию в Саратовскую ОДКБ. Там девочка провела восемь дней, после чего умерла.
Мать обвинила врачей в убийстве ребенка.
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Они выясняют обстоятельства трагедии.