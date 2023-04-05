Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 05
14°
Чтв, 06
12°
Птн, 07
ЦБ USD 79.5 0.14 06/04
ЦБ EUR 87.1 0.38 06/04
Нал. USD 78.81 / 84.05 05/04 16:40
Нал. EUR 86.51 / 87.99 05/04 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Трактор с заслуженной репутацией
Ростсельмаш — ключевой российский производитель совреме...
30 марта 09:30
4 511
Иллюзия выбора. Эксперт рассказал, что происходит на российском авторы...
Среди автолюбителей витали панические настроения, а экс...
27 марта 09:56
7 021
Сбор урожая на удаленке. Тракторами и комбайнами теперь можно управлят...
Передовые цифровые технологии — одна из основ эффективн...
23 марта 10:00
9 144
Рязанские сапсерферы оценили идею благоустройства набережной Оки
Журналист РЗН. инфо пообщался с рязанскими сапсерферами...
20 марта 11:46
12 111
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рыбном мужчину убили в драке

В Рыбном мужчину убили в драке. Об этом сообщил Telegram-канал «Рыбное.Онлайн».

Инцидент произошел на улице Большой. На место драки выехала скорая. Пострадавшему оказали помощь. Однако потом он упал и ударился.

Отмечается, что подозреваемый находится под стражей.

Инцидент прокомментировали в региональном управлении Следкома. Так, началась доследственная проверка по факту гибели жителя Рыбного 1993 года рождения. Для установления причины смерти назначена судмедэкспертиза.