В Рыбном мужчину убили в драке

В Рыбном мужчину убили в драке. Об этом сообщил Telegram-канал «Рыбное.Онлайн».

Инцидент произошел на улице Большой. На место драки выехала скорая. Пострадавшему оказали помощь. Однако потом он упал и ударился.

Отмечается, что подозреваемый находится под стражей.

Инцидент прокомментировали в региональном управлении Следкома. Так, началась доследственная проверка по факту гибели жителя Рыбного 1993 года рождения. Для установления причины смерти назначена судмедэкспертиза.