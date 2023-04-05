В Рязани полицейские задержали нетрезвого 51-летнего водителя «Ауди»

В Рязани сотрудники патрульной полиции задержали нетрезвого мужчину за рулем иномарки. Об этом сообщает региональное УМВД.

Вечером на улице Мюнстерской пеший патруль заметил медленно едущий автомобиль Аudi S8, который совершал странные маневры. Правоохранители приблизились к машине и потребовали водителя заглушить мотор.

За рулем авто был 51-летний рязанец. По ряду признаков полицейские определили, что мужчина нетрезв и вызвали ГИБДД. Приехавшие сотрудники автоинспекции потребовали от водителя прохождения медицинской экспертизы, но тот отказался.

В результате на водителя составили административный протокол. Ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет.