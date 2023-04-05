В России могут лишать приобретенного гражданства за дискредитацию армии

В России могут лишать приобретенного гражданства за дискредитацию ВС, дезертирство или нарушение территориториальной целостности страны. Об этом сообщил Life .

Поправку одобрил думский комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Изменения внесут в статью 24 законопроекта «Прекращение гражданства Российской Федерации вследствие совершения преступления».

Первый замглавы комитета Константин Затулин подчеркнул, что речь идет о потенциальном лишении именно приобретенного гражданства.

Авторами поправки являются сенаторы Андрей Яцкин, Андрей Клишас, Виктор Бондарев и Григорий Карасин. Второе чтение законопроекта пройдет 11 апреля.