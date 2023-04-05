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В РНПК доставили крупнотоннажное оборудование высотой 18 метров

В Рязанскую нефтеперерабатывающую компанию (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») доставили секции змеевика для печи установки четкой ректификации бензинов. Оборудование изготовили в Рязанской области и доставили на завод спецтранспортом. Высота змеевика — 18 метров, масса — более 90 тонн.

Новый змеевик позволит улучшить экономические показатели технологической установки за счет снижения потребления топлива и повышения надежности работы объекта.

На установке четкой ректификации сырье подготавливается для установок низкотемпературной изомеризации и каталитического риформинга. Ежегодно установка выпускает около 1,8 млн тонн бензинов.

Модернизация завода — часть масштабной инвестиционной программы «Роснефти». Она направлена на увеличение глубины и объемов переработки, повышение операционной эффективности, экологической и промышленной безопасности. Реализованные в рамках программы проекты позволили заводу освоить производство новых видов продукции. Речь о бензинах с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами — «Евро 6», АИ-100, а также низкосернистом судовом топливе. Цифровизация помогла автоматизировать управление технологическими процессами и системами промышленной безопасности на основных установках предприятия.

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» входит в тройку лидеров нефтеперерабатывающей промышленности России. Завод — один из главных поставщиков нефти в ЦФО. РНПК производит автомобильные бензины, включая высокооктановый Pulsar 100 и экологичный «Евро 6», дизельное топливо, авиационный керосин, дорожные и строительные битумы и др.