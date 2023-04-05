В Ленобласти заметили летящий в небе объект со скоростью 200 км/ч

В Ленинградской области в небе заметили неизвестный объект. В регионе объявлен сигнал «Режим», сообщает 5 апреля SHOT.

Объект, предварительно опознанный как малоразмерный шар, пролетал над Сосновым бором на высоте примерно 10 тысяч метров. Его скорость — 200 км/ч.

Отметим, что сигнал «Режим» означает требование о прекращении нарушения порядка использования воздушного пространства РФ.

Позже власти Ленинградской области опровергли информацию о появлении в небе летающего объекта.