В Курской области срочник застрелил 18-летнего сослуживца
В Суджанском районе Курской области 20-летний уроженец Татарстана застрелил своего сослуживца. Об этом 5 апреля сообщается в Телеграм-канале «Осторожно, новости».
По данным ресурса, рядовой, держа в руках автомат Калашникова, выстрелил из оружия. Пуля попала в голову его сослуживца — 18 летнего солдата из Кабардино-Балкарии. В результате молодой человек скончался на месте.
По версии следствия, выстрел произошел случайно из-за неосторожного обращения с оружием.
Полиция проводит проверку.
Отмечается, что сослуживцы были призваны на службу прошлым летом. Через несколько месяцев они должны были закончить службу.
Ранее сообщалось, что в Брянской области срочник выстрелил в своего сослуживца. По информации Baza, это произошло также случайно.