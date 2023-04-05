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В Курской области срочник застрелил 18-летнего сослуживца

В Суджанском районе Курской области 20-летний уроженец Татарстана застрелил своего сослуживца. Об этом 5 апреля сообщается в Телеграм-канале «Осторожно, новости».

По данным ресурса, рядовой, держа в руках автомат Калашникова, выстрелил из оружия. Пуля попала в голову его сослуживца — 18 летнего солдата из Кабардино-Балкарии. В результате молодой человек скончался на месте.

По версии следствия, выстрел произошел случайно из-за неосторожного обращения с оружием.

Полиция проводит проверку.

Отмечается, что сослуживцы были призваны на службу прошлым летом. Через несколько месяцев они должны были закончить службу.

Ранее сообщалось, что в Брянской области срочник выстрелил в своего сослуживца. По информации Baza, это произошло также случайно.