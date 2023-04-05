В Госдуме хотят разрешить отправлять срочников в миротворческие миссии

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, разрешающий отправлять срочников на добровольческой основе в российские миротворческие миссии. Об этом сообщает 4 апреля РБК.

Сейчас, согласно закону «О порядке предоставления РФ военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности», в миротворческих миссиях на добровольной основе могут принимать участие только контрактники. Поправки позволят распространить действие этого документа на все категории военных.

Отмечается, что сроки подготовки срочников для миротворческих миссий будут примерно такими же, как и у военнослужащих по контракту.