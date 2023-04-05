В Башкирии в ДТП с грузовиком погиб 29-летний мужчина

В Башкирии в ДТП с грузовиком погиб 29-летний мужчина. Об этом сообщил портал NewsBash .

Авария произошла в среду, 5 апреля, около 4:00, на первом километре дороги Южный подъезд к городу Салават.

По предварительной информации, житель Мелеузовского района на Mazda 6 врезался в попутную грузовую фуру Volvo, за рулем которой был 33-летний уфимец.

Как сообщили журналистам в пресс-службе республиканского управления ГИБДД МВД, в результате аварии погиб водитель легковушки.

Устанавливаются причины ДТП.