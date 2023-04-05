В Башкирии в ДТП с грузовиком погиб 29-летний мужчина
В Башкирии в ДТП с грузовиком погиб 29-летний мужчина. Об этом сообщил портал
Авария произошла в среду, 5 апреля, около 4:00, на первом километре дороги Южный подъезд к городу Салават.
По предварительной информации, житель Мелеузовского района на Mazda 6 врезался в попутную грузовую фуру Volvo, за рулем которой был 33-летний уфимец.
Как сообщили журналистам в пресс-службе республиканского управления ГИБДД МВД, в результате аварии погиб водитель легковушки.
Устанавливаются причины ДТП.