Суд оставил без изменений приговор экс-мэру Рязани Сергею Карабасову

Суд оставил без изменений приговор бывшему мэру Рязани Сергею Карабасову. Об этом сообщил корреспондент РЗН. инфо из зала заседания.
Приговор также остался прежним для бывшего начальника управления энергетики и ЖКХ мэрии Игоря Ковалева и предпринимателя Михаила Пузанова.
Напомним, экс-мэра Сергея Карабасова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. В 2018 году управление энергетики и ЖКХ администрации Рязани и ООО «Уютный двор62» заключили контракт на строительство спортплощадки. На момент подписания акта работы по установке объекта еще не начались.
Суд признал Карабасова виновным и назначил пять лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф 400 тысяч рублей. Начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игоря Ковалева суд тоже признал виновным и назначил четыре года лишения свободы и штраф в 300 тысяч рублей. Гендиректора ООО «Уютный двор62» Михаила Пузанова приговорили к двум годам и девяти месяцам лишения свободы, а также штрафу в 200 тысяч рублей.