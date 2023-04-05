Сорокина обсудила с рязанцами благоустройство площади Новаторов

Мэр Рязани Елена Сорокина обсудила с горожанами благоустройство площади Новаторов. Об этом она сообщила на странице в соцсети «ВКонтакте» .

По ее словам, жители пожаловались на плохое состояние и грязь на территории. Там регулярно проходит ярмарка выходного дня. «Необходимо развивать культуру торговли. При этом важно сохранить места, где рязанские товаропроизводители будут реализовывать свою продукцию», — заметила Сорокина.

Мэр провела встречу с главой города Татьяной Панфиловой, представителями региональных структур, ответственных управлений администрации и местными жителями. Они обсудили благоустройство участка.

По словам Сорокиной, необходимо упорядочить упорядочить въезд на территорию, запретить транспорту заезжать на зеленую зону. В местах сильного нарушения газона нужно подсыпать и разровнять грунт, засеять его травой. Мэр дала необходимые поручения.

«Контрольные мероприятия по пресечению несанкционированной торговли и парковки на зеленых зонах будут проводиться регулярно», — заявила Сорокина.