Рязанский Профсоюз работников здравоохранения отчитался за 2022 год

Состоявшийся во вторник, 04 апреля, VIII Пленум комитета Рязанской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ собрал 60 участников: профлидеров и социальных партнеров Профсоюза. Основным вопросом собрания стало представление открытого отчета организации за 2022 год.

Председатель областной организации Наталья Шамбазова вручила почетную грамоту ЦК Профсоюза председателю первичной профсоюзной организации Городской клинической больницы № 11 Татьяне Токмаковой. Ее отметили за заслуги перед Профсоюзом, за существенный вклад в развитие и укрепление отраслевого профсоюзного движения, активную работу по защите социально-трудовых прав и интересов работников здравоохранения.

Почетный член президиума Пленума, Председатель Рязанского областного союза организаций профсоюзов Инна Калашникова наградила председателя первички Рязанского областного клинического госпиталя для ветеранов войн Любовь Завьялову и правового инспектора труда ЦК Профсоюза Александра Крестьянинова почетными грамотами за активную работу в Профсоюзе.

Профсоюз оказывает поддержку рязанским участникам спецоперации. Активная помощь бойцам от работников отрасли здравоохранения отмечена благодарственными письмами областного комитета за неравнодушную гражданскую позицию и активное участие в сборе гуманитарного груза, писем и детских рисунков. В официальной части Пленума подвели итоги работы областной организации за 2022 год, наметили приоритетные направления работы на 2023 год. Как отметила в своем выступлении председатель Рязанской областной организации Профсоюза Наталья Шамбазова, в прошлом году профсоюзу удалось сохранить уровень профсоюзного членства. 70,8% всех работников здравоохранения области являются членами отраслевого профсоюза. При этом число работающих, принятых в члены профсоюза, выросло на 19,5%, а вышедших по собственному желанию — уменьшилось на 39%. Сохраняется высокий уровень экономической эффективности правозащитной деятельности и мероприятий областного комитета, проведенных в сфере охраны труда, — свыше 6 млн руб.

В 2023 году в приоритете — сохранение и увеличение численности Профсоюза, контроль выполнения работодателями трудового законодательства и представлений об устранении выявленных нарушений, выданных профсоюзной инспекцией труда. Также ведомство продолжит представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза в судебном порядке, развивать систему обучения профсоюзных кадров и актива и иные важные направления.

Заместитель министра здравоохранения региона Лиана Сошкина отметила, что открытый отчет председателя затронул все направления деятельности областного комитета и не оставил никаких вопросов. Она пожелала профсоюзным активистам здоровья и активной работы и заверила присутствующих в продолжении активной работы министерства совместно с областной организацией Профсоюза над повышением уровня оплаты труда медицинских работников.