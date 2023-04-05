Рогов: украинская группировка войск завершила подготовку к наступлению в Запорожской области

Украинская группировка войск завершила подготовку к наступлению в Запорожской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главу движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

По его словам, ВСУ стянули в регион резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов. «Они готовы и ждут отмашки. Все может произойти в любой момент, и мы готовы во всеоружии встретить врага», — сказал Рогов изданию.

По его мнению, попытка контрнаступления может стать началом конца для украинской армии и режима Зеленского.