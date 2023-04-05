Михаил Мишустин посетил в Рязанской области новый онкоцентр

5 апреля Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин во время рабочей поездки в Рязанскую область посетил новый лечебный корпус онкодиспансера. Вместе с главой региона Павлом Малковым премьер-министр осмотрел несколько кабинетов с уникальным диагностическим оборудованием и выставку продукции рязанского медицинского кластера.

Новый восьмиэтажный лечебный корпус онкодиспансера региона на 250 коек построен в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и откроется в июне. Площадь здания — свыше 42 тысяч квадратных метров. Предусмотрены 12 лечебных отделений и десять современных операционных. В диспансере будет работать поликлиника на 150 посещений в смену, что позволит принимать до 13 тысяч пациентов в год.

В учреждении установили новейшее оборудование, преимущественно отечественного производства. В их числе — цифровой рентгенодиагностический комплекс «Дуограф», 64-хсрезовый компьютерный томограф, изготовленный в подмосковных Люберцах. Консоли, оснащенные подачей кислорода (производство — Санкт-Петербург), установлены в палатах у постели каждого пациента. С 15 февраля текущего года в диспансере заработал новейший линейный ускоритель Varian Halcyon (Россия), безопасный для пациента и крайне эффективный в отношении борьбы с опухолями множества локализаций. Сеансы лучевой терапии уже прошли 3855 пациентов.

На выставке Михаил Мишустин высоко оценил продукцию предприятий рязанского кластера: ООО «ФОРТ», ООО «Скопинфарм», ООО «Фармэра», АО «ГРПЗ» (филиала — Касимовского приборного завода), Елатомского приборного завода, ООО «Русвата», ООО «Емельянъ Савостинъ», ООО «АНГМА» и ООО «Инфарм». Это вакцины и лекарственные препараты, в том числе для лечения онкозаболеваний, медтехника, стерилизационное, лабораторное и физиотерапевтическое, диагностическое оборудование, в том числе магнитотерапевтические аппараты, портативные приборы для измерения внутриглазного давления, комплектующие для протезов и ортезов, биополимерные протезы и импланты.

Губернатор Павел Малков рассказал премьер-министру о развитии онкологической помощи, первичного звена рязанского здравоохранения, регионального медицинского кластера, а также о работе Рязанского государственного медуниверситета и взаимодействии вуза с профильными предприятиями.

Глава региона отметил, что новый корпус онкодиспансера для региона — важнейший объект. «Более 60 лет онкодиспансер работал в старом здании. Теперь на его месте построили новый современный корпус по национальному проекту „Здравоохранение“. С комфортными условиями для врачей и для пациентов, — сказал Павел Малков. — Мы здесь наглядно увидели, насколько важно сегодня импортозамещение. Нам с очень большим трудом, иногда и с боем отдавали некоторое заранее оплаченное оборудование. То, которое идет из-за рубежа. Пришлось серьезно всем поработать. Но в итоге справились. И важно, что в онкоцентре большое количество оборудования отечественного производства. Импортозамещение в сфере здравоохранения активно развивается. В целом здравоохранение для нас — это безусловный приоритет». Губернатор добавил, что хирургическая база существенно увеличилась, появляются много новых видов помощи, которые раньше в регионе не оказывались. Сейчас оформляется разрешительная документация на лечебный корпус, в июне он будет запущен в работу.

Михаил Мишустин поблагодарил всех, кто работал над проектом развития онкодиспансера. «Объект построен. Теперь самое важное — это, конечно, получить все лицензии, сертификаты. Достаточно непростая процедура, уверен абсолютно, что с этим вы быстро закончите. Желаю коллективу диспансера успехов, и пусть как можно меньше людей было на учете по онкологии. Этого можно добиться только качественными медицинскими услугами, диспансеризацией и здоровым образом жизни», — подчеркнул глава правительства. Михаил Мишустин положительно оценил решения губернатора по развитию онкослужбы и всей медицины региона. Как отметил премьер-министр, очень важно, чтобы весь спектр качественных медицинских услуг был доступен любому жителю Рязанской области. Обращение региона, которое было озвучено на предыдущей рабочей встрече с губернатором Павлом Малковым, поддержано: область получила 41 машину скорой помощи, чтобы повысить доступность этой службы и в целом современной медицины в отдаленных районах.

Михаил Мишустин напомнил о господдержке, которую правительство оказывает российским компаниям в медицинской сфере, чтобы отечественные производители имели преимущество: «Все, что сегодня можно делать в России, надо делать в России. Каждая копейка добавленной стоимости, произведенная руками россиян, — это вклад в импортозамещение и создание технологического и экономического суверенитета страны».

Кроме того, в программе поездки Главы Правительства России посещение промышленного предприятия региона — ООО «Ларта Гласс Рязань». Михаил Мишустин также проведет встречу с губернатором области Павлом Малковым.

В мероприятиях рабочей поездки участвуют председатель комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.