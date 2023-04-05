Польский генерал заявил о тупике в конфликте между Россией и Украиной

Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что российско-украинский конфликт зашёл в тупик. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita.

По его словам, ни у одной из сторон нет преимущества. Также сейчас нет предпосылок, чтобы Украина или Россия переломила ход противостояния.

Скшипчак считает, что поездка Зеленского в Варшаву станет первым этапом подготовки к мирным переговорам. Он заявил, что президент Украины будет выстраивать коалицию для поддержки в случае каких-либо переговоров.

Генерал пояснил, что, вероятно, в ближайшее время будут предприняты попытки найти компромисс между тем, что ожидает Владимир Путин, и требованиями Зеленского. «Нам нужно создать коалицию, фронт поддержки Украины, чтобы Украина имела сильный голос в предстоящих переговорах», — заявил Скшипчак.