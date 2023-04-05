Песков: Кремль не видит перспектив для переговоров по Украине

Кремль не видит перспектив для переговоров по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости .

Так представитель Кремля ответил на вопрос, как оценивают вероятность возобновления переговоров с Киевом на фоне сообщений о прибытии Владимира Зеленского в Польшу. Ранее сообщалось, что президент Украины планирует обсудить с польским коллегой Анджеем Дудой возврат к переговором, а также заявления МИД Китая, что КНР готова обсуждать с ЕС политическое регулирование конфликта на Украине.