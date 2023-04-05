Мишустин пообещал помочь с финансированием благоустройства кремлевского сквера

Премьер-министр России Михаил Мишустин пообещал помочь с финансированием благоустройства кремлевского сквера. Об этом он сообщил Павлу Малкову в среду, 5 апреля, во время рабочей поездки в Рязанскую область.

Павел Малков рассказал, что на прошлой неделе завершили разработку проектно-сметной документации благоустройства кремлевского парка.

«На следующей неделе будет экспертиза. Это наши ворота в туристическую жемчужину перед кремлем. ПЗД и сметы готовы», — отметил губернатор региона.

Кроме того, Малков попросил помочь с финансированием проекта. Михаил Мишустин согласился.

Премьер-министр России также отметил красоту Рязани.

«Рязань замечательный и красивый город. Я много лет здесь не был, но то, что на сегодняшний день задумано, должно воплотиться и сделать город еще лучше», — подчеркнул Мишустин.