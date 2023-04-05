Михаил Мишустин и Павел Малков посетили завод «Ларта Гласс Рязань»

В рамках рабочей поездки в Рязанскую область Председатель Правительства Михаил Мишустин совместно с губернатором Павлом Малковым посетил 5 апреля завод «ЛАРТА ГЛАСС РЯЗАНЬ», занимающийся производством стекла и изделий из него.

В осмотре производственного комплекса предприятия приняли участие Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания по бюджету и налогам Андрей Макаров, заместитель Министра финансов Павел Кадочников.

Председатель Правительства Михаил Мишустин ознакомился с работой участков по производству листового стекла, линии нарезки стекла и магнетронного напыления, а также ознакомился с образцами готовой продукции, пообщался с сотрудниками завода.

Руководители предприятия проинформировали, что оно работает в регионе с 2008 года и начинало деятельность как завод «Гардиан Стекло Рязань». В 2022 году в результате решения американской компании «Guardian Industries» о выходе из российских активов произошла смена собственника. При этом производство, стандарты качества, коллектив сотрудников были полностью сохранены. В настоящее время проектная мощность завода составляет 750 тонн стекла в сутки. Линейка продуктов включает более 15 видов энергосберегающего и солнцезащитного стекла с покрытием высокого качества для коммерческого и жилищного строительства, а также зеркал и других изделий. Предприятие входит в перечень системообразующих организаций федерального и регионального значения. По итогам 2022 года выручка составила порядка 8 млрд рублей. Направления экспортных поставок: Турция, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Албания, Сербия.

Михаил Мишустин отметил важность того, что после ухода иностранного собственника предприятию удалось сохранить коллектив, обеспечить непрерывность работы и расширять рынки сбыта продукции. Он напомнил о широком наборе инструментов поддержки, в том числе через ФРП.

«Надеюсь, что в диалоге с Министерством промышленности и торговли, с Губернатором Павлом Малковым, который уделяет серьезное внимание развитию промышленности в регионе, и депутатом Госдумы от Рязанской области Андреем Макаровым, завод продолжит так же качественно работать», — сказал Председатель Правительства.

Он пожелал коллективу предприятия дальнейших успехов и увеличения спроса на продукцию.