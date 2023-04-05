Мэрия ищет наследников 12 квартир в Рязани

Администрация ищет наследников 12 квартир и части дома в Рязани. Соответствующее объявление опубликовали в среду, 5 апреля.

В список имущества включили:

квартиру № 35 в доме № 33 на улице Дзержинского, (собственником являлась Пантелеева Антонина Ивановна, умершая 30.06.2002);

квартиру № 115 в доме № 16 корпус 3 на улице Великанова, (собственником являлся Ледин Михаил Степанович, умерший 25.08.2002);

квартиру № 49 в доме № 21 на улице Полетаева, (собственником являлась Зикий Нинель Васильевна, умершая 22.04.2008);

квартиру № 38 в доме № 24-26 на улице Дзержинского, (собственником являлась Петрова Нина Ивановна, умершая 15.11.2011);

квартиру № 41 в доме № 31 на улице Высоковольтная, (собственником являлся Тырин Николай Петрович, умерший 01.12.2017);

квартиру № 6 в доме № 41 корпус 1 на улице Высоковольтная, (собственником являлся Пантелей Дмитрий Назарович, умерший 18.05.2010);

квартиру № 43 в доме № 36 на улице Есенина, (собственником являлась Романова Нина Викторовна, умершая 21.11.2017);

квартиру № 3 в доме № 62 на улице Космодемьянской, (собственником являлась Лукашова Марфа Алексеевна, умершая 28.07.2017);

квартиру № 17 в доме № 27 корпус 1 на улице Новоселов, (собственником являлась, Житова Наталия Александровна, умершая 13.07.2018);

квартиру № 27 в доме № 56 корпус 1 на Касимовском шоссе, (собственником являлась Баранова Эммилия Павловна, умершая 16.09.2015);

квартиру № 16, в доме № 37 на улице Октябрьский городок, (собственником являлась Николаева Валентина Васильевна, умершая 06.03.2013);

доля в праве 54/108 на жилой дом № 24 на улице 7-я Линия, (собственником которой являлась Григорьева Валентина Максимовна, умершая 02.09.2022);

квартиру № 138 в доме № 46 на Касимовском шоссе (собственником являлся Дрынкин Владимир Михайлович, умерший 04.01.2015).

Если претенденты на квартиры не найдутся, то имущество станет муниципальным. Наследников и рязанцев, знающих о них, просят в течение месяца обратиться в городское управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по адресу: улица Пожалостина, дом № 27, кабинеты №№ 1,3. Телефоны: 27-35-76, 25-85-69.