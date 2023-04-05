Гуманитарные центры ЕР отправили более 20 тысяч тонн помощи жителям новых российских регионов

С первых дней спецоперации региональные отделения «Единой России» объединились для помощи жителям новых территорий и военнослужащим. Как сообщает сайт «Единой России», за это время партия отправила более 20 тысяч тонн гуманитарной помощи в Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области. Ее можно получить в 25 гумцентрах, открытых в новых регионах.

Ежедневно фуры с продуктами, бытовой химией, предметами гигиены, одеждой и всем необходимым для повседневной жизни, а также лекарствами отправляют со всей страны. Из Тюмени активисты «Единой России» отправили 20 тонн продуктов для жителей Краснодона. Более полутора тонн строительных инструментов собрали волонтеры партии и жители юго-запада Москвы для нужд Мариуполя. Помимо этого, московские единороссы доставили аппараты искусственной вентиляции легких, а также две тонны медицинских препаратов, расходных материалов для операций разной сложности. Жители Оренбургской области собрали вещи для детей ЛНР: игрушки, одежду и сладости. Помимо этого, маленьким жителям республики направили спортивный инвентарь.

Помогают распределять и доставлять гумпомощь на местах волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты». В гуманитарной миссии партии поучаствовали уже более 1,5 тысяч активистов молодежных организаций. Новый десант почти из 50 человек в начале апреля отправился для усиления помощи медикам и работы в больницах Мариуполя, Донецка и Луганска.

В новых регионах по линии гуманитарной миссии «Единой России» работают и врачи-волонтеры. Более 800 медиков со всей России оказывали помощь коллегам, в том числе — на передовой. Также «Единая Россия» запустила проект «Единая Россия спасает». По нему в Омскую область, Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский и Алтайский края транспортируют тяжелораненых военных и мирных жителей для лечения и реабилитации в региональных медцентрах.

В Мариуполе, Северодонецке, Лисичанске «Единая Россия» вместе с благотворительным фондом «Ридовка помогает» открыла пункты обогрева. Последний с учетом ситуации в городе, где нет нормального водоснабжения и сохраняются проблемы с электричеством, работает еще и как пункт помощи. Здесь жители могут не только попить чай, зарядить телефоны, но и получить консультации по оформлению документов и обратиться к волонтерам за бытовой помощью.

Особое внимание «Единая Россия» уделяет поддержке фронта. Партия закупает для военных дополнительное обмундирование, спецтехнику и автомобили. «Единая Россия» доставила на передовую более 1,5 тысяч радиостанций, сотни квадрокоптеров, приборов ночного видения, тепловизоров, генераторов, бронеавтомобили и тяжелую строительную технику. Закупает партия для бойцов разведывательные и ударные беспилотники. В зону боевых действий отправлены сотни БПЛА и наземных станций управления.

Помощь фронту оказывается ежедневно. Из крымского Судака на днях отправился груз с приборами ночного видения и медикаментами.

Из Удмуртии — автомобили УАЗ, коптеры, тепловизоры, маскировочные сети и костюмы, печь для полевой бани, окопные свечи. Из Москвы на участок фронта Сватово-Кременная в ЛНР привезли специальные акустические системы и генераторы, из Татарстана — автомобиль для бойцов из Набережных Челнов.

По словам секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Павла Малкова, Рязанская область одной из первых стала отправлять гумгрузы в новые регионы. «Местные отделения партии собирают посылки — это стройматериалы, медикаменты, подарки детям и многое другое. Неравнодушные рязанцы вяжут носки, плетут маскировочные сети, делают блиндажные свечи, пишут письма военным.

Волонтеры партии регулярно выезжают с гуманитарной миссией в ЛДНР. Я был в Мариуполе, общался с нашими строителями, все задачи они выполняют в срок. Недавно выезжал на приграничные территории, встречался с десантниками. В лечебных учреждениях новых регионов работают рязанские медики. 3 апреля из Рязанской области отправилась шестая группа волонтеров, которые будут работать в больницах Донбасса.

Бойцам и их семьям предоставляем выплаты, льготы, бесплатную юридическую и социальную помощь, путевки в санаторий, устраиваем телемосты, чтобы защитники могли пообщаться с близкими. Ежедневно занимаемся вопросами поддержки наших бойцов. Хорошо понимаем, что им необходимо, и стараемся оперативно помогать», — отметил губернатор региона.

Помимо этого, «Единая Россия» оказывает поддержку семьям участников СВО. Ей уже смогли воспользоваться более 25 тысяч семей.