Жителю Тамбовской области назначили ограничение свободы за пострадавшую в ДТП рязанку

Касимовский районный суд осудил жителя Тамбовской области за нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью человека. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

«В мае 2022 года, двигаясь по поселку около станции Касимов водитель грузовика допустил выезд прицепа, находившегося в составе автопоезда, на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего произошло столкновение с легковым автомобилем», — сообщает прокуратура.

В результате ДТП пострадала жительница Касимова, ей был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд признал водителя грузовика виновным в случившемся и назначил ему год и шесть месяцев ограничения свободы.

Ранее сообщалось о сборе средств для пострадавшей.