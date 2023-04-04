В США арестовали Дональда Трампа

В США арестовали Дональда Трампа. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает CNN.

Сейчас экс-президент находится под стражей в полиции. У него возьмут отпечатки пальцев и составят фоторобот. Затем его доставят в зал суда, где будет предъявлено обвинение.

В публикации отметили, что арест Трампа является историческим и сюрреалистическим моментом в истории США.

«Это кажется таким сюрреальным — ух, они собираются арестовать меня. Не могу поверить, что это происходит в Америке», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Напомним, экс-президент США Дональд Трамп обвиняется в подлоге финансовых документов компании Trump Organization.