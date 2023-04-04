В Сасове полицейские остановили пьяного водителя
В Сасове полицейские остановили пьяного водителя. Об этом сообщило
Инцидент произошел на улице Типанова.
Внимание полицейских привлек ВАЗ. Они решили проверить водителя автомобиля. Общаясь с ним, инспекторы выявили признаки опьянения: запах алкоголя изо рта и неуверенную походку.
Водителю предложили пройти освидетельствование. Результаты показали 0,736 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Мужчине грозит штраф и лишение прав на срок до двух лет.