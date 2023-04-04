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В Сасове полицейские остановили пьяного водителя

В Сасове полицейские остановили пьяного водителя. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Инцидент произошел на улице Типанова.

Внимание полицейских привлек ВАЗ. Они решили проверить водителя автомобиля. Общаясь с ним, инспекторы выявили признаки опьянения: запах алкоголя изо рта и неуверенную походку.

Водителю предложили пройти освидетельствование. Результаты показали 0,736 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчине грозит штраф и лишение прав на срок до двух лет.