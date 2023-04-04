В Самарской области 13-летняя девочка выпала из окна школы

В Самарской области 3 апреля семиклассница выпала из окна с четвертого этажа школы. Об этом сообщает SHOT.

Инцидент произошел городе Жигулевск в школе № 14.

Одноклассники рассказали, что первый урок у них проходил на четвертом этаже. Во время перемены, когда все вышли из класса, 13-летняя девочка осталась в кабинете. Через несколько минут ее нашли под окнами.

Школьницу госпитализировали с многочисленными переломами и внутренним кровотечением.

Ученики отмечают, что семиклассницу начали травить после того, как она целовалась с мальчиком в учительском туалете. По этой причине возникали драки. Одна из таких случилась в марте и попала на видео.

На кадрах видно, как мальчик избивает пострадавшую (она в белой блузке), а рядом стоящие ученики аплодируют.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

Отмечается, что девочка растет в благополучной семье.