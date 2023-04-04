В Рыбновском районе в ДТП попал подросток на мотоцикле

В Рыбновском районе в ДТП попал подросток на мотоцикле. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Авария произошла во вторник, 4 апреля, примерно в 15:00, на 165 километре трассы М-5 «Урал», в селе Высокое.

По предварительной информации, 14-летний мотоциклист пересекал дорогу по нерегулируемому переходу. С ним столкнулся грузовик Next, которым управлял 57-летний мужчина.

В результате аварии подросток получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь.

По факту аварии проводится проверка.