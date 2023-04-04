В Рязанском районе в ДТП с грузовиком пострадали трое

В Рязанском районе в ДТП с грузовиком пострадали три человека. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Авария произошла в понедельник, 3 апреля, примерно в 22:45, на 494 километре трассы Р-123 «Рязань — Клепики».

По предварительной информации, 39-летний житель Подмосковья на Volkswagen Passat не справился с управлением и врезался в грузовик МАЗ. От удара фура столкнулась с Hyundai Solaris.

В результате 42-летний водитель МАЗ получил травмы. Ему оказали медпомощь. Водитель и 50-летний пассажир Volkswagen получили травмы, их госпитализировали.

Проводится проверка.