В Рязанской области тренера, обвиняемого в изнасиловании девочки, увезли на «скорой»

В Рязанской области тренера по карате, обвиняемого в изнасиловании 12-летней девочки, увезли на «скорой». Об этом сообщила «КП-Рязань».

Заседание прошло в понедельник, 3 апреля. 49-летнего тренера обвиняют в изнасиловании потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, и в насильственных действиях сексуального характера.

На заседании должны были допросить по делу эксперта-психолога. Однако, перед вызовом специалиста, обвиняемый попросил медицинскую помощь. Приехавшая бригада «скорой» сделала мужчине ЭКГ, измерила давление и дала лекарство от давления. Однако преподаватель каратэ настоял на госпитализации. В итоге заседание отложили.

Отмечается, что по состоянию на 12:00 4 апреля, обвиняемый не числится госпитализированным ни в одном медучреждении района.

Ранее Областной суд оставил на свободе тренера, обвиняемого в изнасиловании 12-летней рязанки. Подробности дела читайте в разделе «Публикации».