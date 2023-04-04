Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 04
15°
Срд, 05
16°
Чтв, 06
13°
ЦБ USD 77.95 0.63 04/04
ЦБ EUR 84.62 0.51 04/04
Нал. USD 78.6 / 84.05 04/04 11:10
Нал. EUR 85.51 / 87.34 04/04 11:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Трактор с заслуженной репутацией
Ростсельмаш — ключевой российский производитель совреме...
30 марта 09:30
3 644
Иллюзия выбора. Эксперт рассказал, что происходит на российском авторы...
Среди автолюбителей витали панические настроения, а экс...
27 марта 09:56
6 110
Сбор урожая на удаленке. Тракторами и комбайнами теперь можно управлят...
Передовые цифровые технологии — одна из основ эффективн...
23 марта 10:00
8 327
Рязанские сапсерферы оценили идею благоустройства набережной Оки
Журналист РЗН. инфо пообщался с рязанскими сапсерферами...
20 марта 11:46
11 277
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязанской области пропал 27-летний Алексей Сморчков

В Рязанской области пропал 27-летний Алексей Сморчков. Об этом сообщил ПСО «Мещера».

Местонахождение мужчины неизвестно с 2 апреля.

Приметы: рост 180-185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.

Сморчков был одет в кожаную черную куртку, белую рубашку, черную шапку и черные кроссовки. При себе у него были документы.

Отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи. Он может находиться в Михайловском районе и Рязани.

Тех, кто что-то знает о местонахождении Алексея Сморчкова, просят сообщать по телефонам: +7 (920) 980-21-71, +7 (4912)51-21-71, 112.