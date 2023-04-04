В Рязанской области пропал 27-летний Алексей Сморчков

В Рязанской области пропал 27-летний Алексей Сморчков. Об этом сообщил ПСО «Мещера».

Местонахождение мужчины неизвестно с 2 апреля.

Приметы: рост 180-185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.

Сморчков был одет в кожаную черную куртку, белую рубашку, черную шапку и черные кроссовки. При себе у него были документы.

Отмечается, что мужчина нуждается в медицинской помощи. Он может находиться в Михайловском районе и Рязани.