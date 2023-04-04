В Рязани разыскивают мужчину, напавшего на ребенка
Рязанские следователи разыскивают мужчину, напавшего на ребенка. Об этом сообщило
Инцидент произошел вечером 21 августа 2022 года, около дома № 13 по Касимовскому шоссе. Мужчина напал на малолетнего. Он причинил ребенку телесные повреждения и украл его мобильный телефон.
Следователи получили видеоизображение причастного лица. Специалисты установили, что после преступления подозреваемый шел по улицам Гражданской, Попова, Радиозаводской (в том числе дворами), а после по улице Новой, где прошел мимо дома № 86 и скрылся в неизвестном направлении.
Возбуждено уголовное дело.
Тех, кто что-то знает о личности разыскиваемого и его местонахождении, просят сообщать по телефону: