В Рязани разыскивают мужчину, напавшего на ребенка

Рязанские следователи разыскивают мужчину, напавшего на ребенка. Об этом сообщило региональное управление Следкома.

Инцидент произошел вечером 21 августа 2022 года, около дома № 13 по Касимовскому шоссе. Мужчина напал на малолетнего. Он причинил ребенку телесные повреждения и украл его мобильный телефон.

Следователи получили видеоизображение причастного лица. Специалисты установили, что после преступления подозреваемый шел по улицам Гражданской, Попова, Радиозаводской (в том числе дворами), а после по улице Новой, где прошел мимо дома № 86 и скрылся в неизвестном направлении.

Возбуждено уголовное дело.