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В Рязани продолжили уборку парков, скверов и улиц

В Рязани продолжили уборку парков, скверов и улиц. Об этом сообщила горадминистрация.

Специалисты Дирекции благоустройства города сгребали прошлогоднюю листву и убрали мусор в сквере 60-летия Победы, на Первомайском проспекте и по улице Свободы. На площади Победы стригли туи.

На понтонном мосту в поселке Остров каждый день перетягивают понтоны и укладывают трапы, чтобы местные жители могли беспрепятственно пройти в город.

На улице Халтурина специалисты очистили спецсредствами остановки от рекламных объявлений. На пункте «Онкодиспансер» заменили поликарбонат.

Уборщики подмели тротуары на улицах Есенина, Колхозная, Новая, Зубковой, Тимакова, Тимуровцев, Новоселов, сквер имени Уткина, сквере 60-летия Победы, Бульваре Победы, Юбилейной, Крупской, площади Победы, Первомайском проспекте, Московское шоссе, Почтовая, парках имени Павлова и Белякова, Мервинской, Крупской, Западной, Костычева, Народном бульваре, Новаторов, Интернациональной, Октябрьской, Молодцова, Станкозаводской.

Случайный мусор собирали на улицах Почтовой, Зубковой, Соборной, Касимовском шоссе, Первомайском проспекте, площади Димитрова, Вокзальной, зеленой зоне у вокзала «Рязань-2», Дзержинского, Ленина, сквере имени Уткина, бульваре Есенина, сквере 60-летия Победы, сквере «Хлебный», Бульваре Победы, Московском шоссе, Бирюзова, Станкозаводской, Мервинской, Михайловском шоссе, в парке Павлова, в скверах на Соборной, Набережной, Маргелова, «Русский чай» и других территориях.

Бригады мехуборки продолжают подбор и вывоз смета и грунтовых наносов. Работы проводились на улицах Халтурина, Новой и Московском шоссе.