В Рязани началось судебное заседание по делу об убийстве Елены Логуновой

Во вторник, 4 апреля, началось судебное заседание по делу об убийстве Елены Логуновой.

Оно проходит в закрытом режиме. Это связано с тем, что рассмотрение дела может привести к разглашению сведений об интимных сторонах жизни участников уголовного судопроизводства.

В зале присутствуют мать Елены Наталия Кошелева и супруг погибшей Александр Логунов. Его доставил конвой в зал заседания.

Решение, принятое по результатам уголовного дела, огласят публично.