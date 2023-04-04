В Рязани началось судебное заседание по делу об убийстве Елены Логуновой
Во вторник, 4 апреля, началось судебное заседание по делу об убийстве Елены Логуновой.
Оно проходит в закрытом режиме. Это связано с тем, что рассмотрение дела может привести к разглашению сведений об интимных сторонах жизни участников уголовного судопроизводства.
В зале присутствуют мать Елены Наталия Кошелева и супруг погибшей Александр Логунов. Его доставил конвой в зал заседания.
Решение, принятое по результатам уголовного дела, огласят публично.