В Рязани из-за ремонта коммуникаций изменится движение четырех автобусов

В Рязани из-за ремонта коммуникаций изменится движение четырех автобусов. Об этом сообщила мэрия города .

Движение будет закрыто в районе дома № 15 по улице Керамзавода с 4 апреля и до окончания работ. Это связано с аварийным ремонтом инженерных коммуникаций.

Автобусы №№ 10, 20, 62 и 77 между остановками «Керамзавод» и «Кирпичный завод» будут следовать по Безымянному переулку вдоль Заводского сквера (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам.