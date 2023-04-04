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В Петербурге двое мужчин изнасиловали местного жителя дубинкой и сняли это на видео

В Петербурге двое мужчин изнасиловали местного жителя дубинкой и сняли это на видео. Об этом во вторник, 4 апреля, пишет «РЕН-ТВ».

Инцидент произошел днем 3 апреля. Знакомая пригласила мужчину к себе домой, чтобы отметить получение премии. Когда он приехал в гости, в квартире находились еще двое агрессивных мужчин. Один из них является братом хозяйки жилища. Гостя обвинили в том, что он приставал к девушке, когда ей еще не исполнилось 18 лет.

Мужчину начали избивать и душить, затем заставили написать расписку о том, что он не имеет претензий к знакомой, после чего повалили его на пол и изнасиловали дубинкой. Девушка снимала происходящее на видео.

После надругательства россиянину пригрозили, что выложат видео в сеть, если он обратится в полицию.

В полицию обратились соседи, которые услышали крики и мольбы о помощи. Когда сотрудники приехали на место, потерпевшего уже вывели через черный вход.

Проводится проверка.