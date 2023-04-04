В Новосибирской области пропавшего 8-летнего мальчика нашли мертвым

В Новосибирской области 8-летнего мальчика нашли мертвым. Об этом сообщает « КП-Новосибирск ».

Школьник ушел из дома в селе Новотырышкино 3 апреля. Его искали родственники, волонтеры, полиция и односельчане. Следователи начали проверку по факту исчезновения мальчика. Отмечалось, что ребенок воспитывался в благополучной семье.

Вечером 3 апреля волонтеры сообщили, что мальчика нашли мертвым. По рассказам местных жителей, ребенок вместе с друзьями переходил реку и упал под лед. Пытался вылезти, но не смог, а его приятели испугались и убежали, ничего не сказав взрослым.