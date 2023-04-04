В Минфине предложили повысить штрафы за езду без ОСАГО

Замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что штраф за езду без ОСАГО нужно повысить в несколько раз. Об этом сообщило РИА Новости .

По словам чиновника, сумма штрафа должна составлять не менее 5000 рублей. При этом он отметил, что возможна градация штрафов для юридических и физических лиц.

Однако, по мнению Моисеева, можно обойтись и без увеличения суммы. Так, в качестве примера он привел ситуацию, когда водитель проехал непристегнутым через десять камер и получает десять штрафов. Замминистра пояснил, что, если человек будет платить по 800 рублей за отсутствие ОСАГО на каждой камере, то штрафы, по его мнению, можно не повышать.

На данный момент в соответствии с ПДД водитель не имеет право выезжать на дороги общего пользования без полиса ОСАГО. Так, если его не окажется у виновника ДТП, то пострадавший не сможет получить возмещение у своей страховой компании и ему придется обратиться в суд.