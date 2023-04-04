В мэрии заявили, что на подтапливаемой дороге в Соколовке нет ливневок

Администрация Рязани подтвердила, что на подтапливаемой дороге в Соколовке нет ливневок. Об этом РЗН. инфо сообщили в ведомстве.

Как отметили в мэрии, в управлении благоустройства сейчас прорабатывают варианты решения проблемы.

«Более подробная информация по решению данного вопроса будет предоставлена при наступлении благоприятных условий, так как застой воды препятствует принятию конкретных мер», — говорится в сообщении.

Напомним, первый раз затопило дорогу в Соколовке 22 марта. Благоустройство города тогда откачивало воду. Второй раз дорогу затопило 31 марта.