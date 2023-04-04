Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 04
15°
Срд, 05
15°
Чтв, 06
10°
ЦБ USD 79.36 1.41 05/04
ЦБ EUR 86.72 2.1 05/04
Нал. USD 78.54 / 84.6 04/04 15:50
Нал. EUR 85.81 / 87.99 04/04 18:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Трактор с заслуженной репутацией
Ростсельмаш — ключевой российский производитель совреме...
30 марта 09:30
3 930
Иллюзия выбора. Эксперт рассказал, что происходит на российском авторы...
Среди автолюбителей витали панические настроения, а экс...
27 марта 09:56
6 410
Сбор урожая на удаленке. Тракторами и комбайнами теперь можно управлят...
Передовые цифровые технологии — одна из основ эффективн...
23 марта 10:00
8 600
Рязанские сапсерферы оценили идею благоустройства набережной Оки
Журналист РЗН. инфо пообщался с рязанскими сапсерферами...
20 марта 11:46
11 557
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В МЧС рассказали про ситуацию с половодьем в Рязанской области на 4 апреля

Появилась информация о прохождении весеннего половодья в Рязанской области на 4 апреля. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

За сутки в Рязани уровень воды в Оке повысился на 10 сантиметров. Сейчас показатель составляет 580 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

В районе села Старая Рязань уровень воды в Оке повысился на 20 сантиметров и составил 587 сантиметров выше нулевой отметки.

В районе Касимова уровень воды в Оке повысился на 13 сантиметров. Он составляет 519 сантиметров выше нулевой отметки.

В черте Кадома уровень воды в Мокше поднялся на 6 сантиметров и составил 658 сантиметров выше нулевой отметки.

В реке Проня в черте Быково уровень воды понизился на 2 сантиметра и составил 288 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

У Скопина уровень воды в Верде повысился на 1 сантиметр и составил 149 сантиметров выше нулевой отметки.

На данный момент подтоплены пять низководных мостов, шесть участков дороги. Водой отрезаны шесть населенных пунктов: Старожиловском районе — два, Рязанском районе — два, Шиловском районе — один, Ермишинском районе — один.