В МЧС рассказали про ситуацию с половодьем в Рязанской области на 4 апреля

Появилась информация о прохождении весеннего половодья в Рязанской области на 4 апреля. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

За сутки в Рязани уровень воды в Оке повысился на 10 сантиметров. Сейчас показатель составляет 580 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

В районе села Старая Рязань уровень воды в Оке повысился на 20 сантиметров и составил 587 сантиметров выше нулевой отметки.

В районе Касимова уровень воды в Оке повысился на 13 сантиметров. Он составляет 519 сантиметров выше нулевой отметки.

В черте Кадома уровень воды в Мокше поднялся на 6 сантиметров и составил 658 сантиметров выше нулевой отметки.

В реке Проня в черте Быково уровень воды понизился на 2 сантиметра и составил 288 сантиметров выше нулевой отметки гидрологического поста.

У Скопина уровень воды в Верде повысился на 1 сантиметр и составил 149 сантиметров выше нулевой отметки.

На данный момент подтоплены пять низководных мостов, шесть участков дороги. Водой отрезаны шесть населенных пунктов: Старожиловском районе — два, Рязанском районе — два, Шиловском районе — один, Ермишинском районе — один.