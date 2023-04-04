В Кадомском районе мужчина угрожал молотком соседу

В Кадомском районе мужчина угрожал молотком соседу. Об этом сообщило региональное управление МВД.

В полицию обратился 62-летний житель села Матча. Он рассказал, что сосед угрожает ему убийством.

На место прибыли полицейские. Мужчину задержали.

По предварительной информации, 53-летний сельчанин пришел в гости к 62-летнему соседу. Во время беседы мужчины поссорились. Гость схватил молоток и пригрозил убийством хозяину жилища. Испугавшись за свою жизнь, сельчанин поспешил скрыться и обратился в полицию.

На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.