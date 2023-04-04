В Госдуме предложили выплачивать работающим родителям пособие по уходу за ребенком с инвалидностью

В Госдуме предложили ввести выплату по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до семи лет для работающих родителей. Об этом сообщает RT со ссылкой на депутата Василия Власова.

Отмечается, что сейчас есть выплата по уходу за ребенком-инвалидом. Она составляет 10 тысяч рублей. Однако, чтобы получать эти деньги, один родитель не должен работать.

При этом в законе не учитывается, что какие-то родители воспитывают в одиночку своих детей. Соответственно, не работать, а значит и получать эту выплату, они не могут.