В Госдуме предложили признать феминизм экстремистской идеологией

В Госдуме предложили признать феминизм экстремистской идеологией. Об этом во вторник, 4 апреля, пишет «Газета.ru».

Депутат Госдумы Матвейчев готовит законопроект о признании феминизма в России экстремистской идеологией. По его словам, практически все лидеры российских феминистских сообществ высказались против спецоперации на Украине.

Политик считает, что феминистки в России являются «агентурой Запада», и занимаются «разрушением традиционных ценностей».

По его мнению, деятельность представительниц феминизма противоречит указу президента о поддержке традиционных ценностей, так как они выступают за разводы, за бездетность и за аборты, а также действуют против демографической политики страны.