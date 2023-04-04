В Госдуме предложили полностью запретить вейпы

Депутаты Госдумы планируют подготовить поправки о полном запрете вейпов в России. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на члена комитета по безопасности и противодействию коррупции Султана Хамзаева.

По словам парламентария, на думском Совете в понедельник, 3 апреля, Вячеслав Володин призвал остаться на позиции полного запрета вейпов в России. Хамзаев отметил, что Совет принял соответствующее решение. Парламентарий подчеркнул, что поправки могут быть внесены в законопроекты ко второму чтению рассмотрения документов.

Ранее в Госдуме планировали приравнять продажу вейпов и сигарет.