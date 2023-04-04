В Брянской области 21-летний срочник потерял палец после взрыва гранаты

В Брянской области 3 апреля срочник получил ранение, случайно выстрелив из огнемета. Об этом сообщают «Осторожно, Новости».

В городе Маркс 21-летний уроженец Саратовской области проходил обучение на реактивном огнемете «Шмель». Находясь в блиндаже он сделал выстрел, после чего взорвалась граната.

Скорая помощь доставила мужчину в медпункт. У него зафиксированы сильные ожоги лица, рук и дыхательных путей. Также он потерял палец.

Полиция проводит проверку.