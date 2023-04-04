Шойгу: НАТО активизирует деятельность вблизи границ России и Беларуси

НАТО активизирует деятельность вблизи границ России и Беларуси. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу.

Чиновник отметил, что боевая готовность НАТО создает риски расширения конфликта между Россией и Украиной, но на исход СВО это не повлияет.

Ранее журналисты сообщили, что НАТО не будет разворачивать войска в Финляндии без запроса с ее стороны. Также сообщалось, что альянс не может пока что принять Украину в свои ряды.