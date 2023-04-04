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Шойгу: электронный формат обеспечил высокую эффективность призыва в России

Поступление данных в электронном виде позволило обеспечить высокую эффективность призыва россиян на военную службу. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, пишет ТАСС.

В 2023 году сведения о призывниках впервые поступают в электронном виде. По словам генерала армии, это позволило ускорить обмен информации военкоматов и органов исполнительной власти. Также это актуализировало электронные базы данных и обеспечило высокую эффективность призыва. «Также удалось уменьшить проявления бюрократизма и волокиты, отказаться от ненужных процедур», — заявил Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом ВС России.

По словам министра обороны, призыв обеспечивают более 2700 комиссий по всей стране. В войска направят 147 тысяч человек.