Разработки ученых Рязанского агроуниверситета отметили наградами Международного салона «Архимед»

31 марта завершился XXVI Московский международный салон изобретений и инновационных технологий «Архимед -2023». В нем приняли участие ученые из Рязанского агроуниверситета.

Золотую медаль салона вручили ученым рязанского университета за разработку проекта «Комплекс инновационных устройств для кузова транспортного средства». Девять научных разработок были удостоены серебряных и бронзовыхмедалей Международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед», каждая из которых результат серьезной работы в рамках приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса РФ.

Отметим, что XXVI Московский международный салон изобретений и инновационных технологий «Архимед-2023» — это стартовая площадка для выхода на рынок новых изобретений и технологий в самых разных сферах экономики. В нем участвуют более 220 представителей из 20 дружеских государств. 35 человек — российские ученые.

В рамках салона выставлено около 600 инновационных проектов и изобретений, из которых 17 — в области цифровизации сельского хозяйства, органического земледелия и экологизации аграрного производства. Также имеется целый ряд технических решений от рязанских ученых для повышения уровня механизации производственных процессов в АПК.